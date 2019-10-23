"Странный архаизм": Дубилет о судьбе "Урядового Кур‘єра"

Новости Украины:Кабмин предлагает публиковать законы не в газетах, а на официальных сайтах.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает публиковать законы не в газетах "Голос України" и "Урядовий Кур‘єр", а на официальных сайтах, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма. Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах "Голос України" или "Урядовий Кур‘єр". Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, в случае принятия закона, Кабинет министров намерен "обсуждать с обществом дальнейшую судьбу этих двух печатных изданий".

Как сообщалось, правительство Украины совместно с Государственным агентством государственной службы намерено создать Единый реестр госслужащих.