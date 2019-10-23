Арахамия о выступлении нардепа Шевченко на росТВ: Это не позиция фракции

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что народный депутат Евгений Шевченко не имеет полномочий выражать позицию фракции.
Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам, комментируя выступление Шевченко на российском телевидении.
"Это его персональная позиция, она не соответствует позиции фракции. Мы имеем заседание фракции в понедельник, где будем поднимать, в том числе, этот вопрос - господина Шевченко и его позиции", - отметил он.
На уточняющий вопрос о том, что Шевченко якобы советовался с фракцией об участии в программе российского телевидения, Арахамия ответил: "С нами, как с фракцией? Нет".
"Евгений Шевченко советовался о том, какая у нас политика относительно участия в (программах - ред.) телеканалов по освещению позиций по формуле Штайнмайера, урегулированию процесса и так далее. И мы ему говорили, что поскольку он не является... Вот я, например, воздерживаюсь от оценок, потому что я не являюсь непосредственным участником этих переговорных процессов, я просто не знаю многих аспектов. Поэтому, когда я буду выходить в эфир и что-то говорить, - я буду с большой вероятностью, говорить какие-то глупости... Он имеет собственное мнение. Я ему сказал: мой совет как лидера фракции - когда ты что-то выражаешь, говори, что "это мое личное мнение". Потому что ты - представитель партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа", и потом многие журналисты будут цитировать тебя и говорить: представитель "Слуги народа", - пояснил Арахамия.
Он отметил, что у Шевченко "нет сейчас никаких полномочий выражать позицию фракции".
Как сообщалось ранее, народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в шоу "Большая игра" на российском Первом канале.