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Арахамия о выступлении нардепа Шевченко на росТВ: Это не позиция фракции

Арахамия о выступлении нардепа Шевченко на росТВ: Это не позиция фракции
18:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия подчеркивает, что Шевченко не имеет полномочий выражать позицию фракции.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что народный депутат Евгений Шевченко не имеет полномочий выражать позицию фракции.

Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам, комментируя выступление Шевченко на российском телевидении.

"Это его персональная позиция, она не соответствует позиции фракции. Мы имеем заседание фракции в понедельник, где будем поднимать, в том числе, этот вопрос - господина Шевченко и его позиции", - отметил он.

На уточняющий вопрос о том, что Шевченко якобы советовался с фракцией об участии в программе российского телевидения, Арахамия ответил: "С нами, как с фракцией? Нет".

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"Евгений Шевченко советовался о том, какая у нас политика относительно участия в (программах - ред.) телеканалов по освещению позиций по формуле Штайнмайера, урегулированию процесса и так далее. И мы ему говорили, что поскольку он не является... Вот я, например, воздерживаюсь от оценок, потому что я не являюсь непосредственным участником этих переговорных процессов, я просто не знаю многих аспектов. Поэтому, когда я буду выходить в эфир и что-то говорить, - я буду с большой вероятностью, говорить какие-то глупости... Он имеет собственное мнение. Я ему сказал: мой совет как лидера фракции - когда ты что-то выражаешь, говори, что "это мое личное мнение". Потому что ты - представитель партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа", и потом многие журналисты будут цитировать тебя и говорить: представитель "Слуги народа", - пояснил Арахамия.

Он отметил, что у Шевченко "нет сейчас никаких полномочий выражать позицию фракции".

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Как сообщалось ранее, народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

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"Слуга народа", Евгений Шевченко, Давид Арахамия.
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