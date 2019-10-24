Арахамию на полиграфе проверят завтра - для него не нашлось вопросов

Новости Украины:Давид Арахамия предложил устроить ему экспресс-допрос, однако полиграфолог подчеркнул, что не может этого делать.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не смог сегодня пройти проверку на полиграфе - ее перенесли на четверг, 24 октября, на 16.00. Об этом информирует 24 канал.

"Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире в 16 часов в четверг, 24 октября. Все из-за того, что у полиграфолога не было сформированных для него вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первым опрос на полиграфе прошел народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Процедура длилась более двух часов. После этого ее должен был пройти Давид Арахамия. Однако полиграфолог заявил, что не готов провести тест для главы фракции "Слуга народа", поскольку у него нет вопросов, сформулированных именно для Арахамии.

В свою очередь Арахамия предложил устроить ему экспресс-допрос, однако полиграфолог подчеркнул, что не может этого делать.

В конце концов опрос на полиграфе перенесли на 24 октября, на 16.00.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.

Накануне народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что после общения с руководством партии он узнал, что Офис Президента настаивает, чтобы все депутаты от "Слуги народа", которые являются членами Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, прошли детектор лжи.

Председатель комитета Даниил Гетманцев 19 октября проинформировал, что его членам на заседании не удалось поддержать законопроект о ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции "Голос" и лишь 5 депутатов от "Слуги народа".