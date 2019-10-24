Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)

Новости Украины:Разумков прибыл в Страсбург на конференцию глав парламентов государств Совета Европы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 24-25 октября примет участие в Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы в Страсбурге (Франция).

Об этом сообщили в пресс-служба Аппарата ВР.

"24-25 октября украинская делегация во главе с Председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым будет находиться в г. Страсбург (Французская Республика) для участия в Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европе", - говорится в сообщении.

В соответствии с программой конференции ожидаются дискуссии: "Наш общий европейский дом: следующие 70 лет", "Реализация повестки дня ООН 2030 и его Целей устойчивого развития: вклад парламентов" и "Женщины в политике и в публичном дискурсе".

Также, по данным пресс-службы, Разумков проведет ряд двусторонних встреч с европейскими партнерами.

Как сообщили в Совете Европы во Франции, на европейском парламентском саммите 24-25 октября встретятся главы парламентов из 47 стран-членов Совета Европы, а также много партнеров, наблюдателей и представителей соседних стран, главы других международных организаций.

Всего, как ожидается, в мероприятии примут участие около 60 глав национальных парламентов Европы и других континентов.