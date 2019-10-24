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Четверг, 24.10.2019
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
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Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)

Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
11:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Разумков прибыл в Страсбург на конференцию глав парламентов государств Совета Европы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 24-25 октября примет участие в Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы в Страсбурге (Франция).

Об этом сообщили в пресс-служба Аппарата ВР.

"24-25 октября украинская делегация во главе с Председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым будет находиться в г. Страсбург (Французская Республика) для участия в Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европе", - говорится в сообщении.

В соответствии с программой конференции ожидаются дискуссии: "Наш общий европейский дом: следующие 70 лет", "Реализация повестки дня ООН 2030 и его Целей устойчивого развития: вклад парламентов" и "Женщины в политике и в публичном дискурсе".

Также, по данным пресс-службы, Разумков проведет ряд двусторонних встреч с европейскими партнерами.

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Как сообщили в Совете Европы во Франции, на европейском парламентском саммите 24-25 октября встретятся главы парламентов из 47 стран-членов Совета Европы, а также много партнеров, наблюдателей и представителей соседних стран, главы других международных организаций.

Всего, как ожидается, в мероприятии примут участие около 60 глав национальных парламентов Европы и других континентов.

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Верховная Рада, ЕС, Франция, Совет Европы, Дмитрий Разумков.
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