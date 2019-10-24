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Разумков не "купился" на провокацию российских журналистов в Совете Европы

Разумков не "купился" на провокацию российских журналистов в Совете Европы
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков коротко ответил на вопрос российских журналистов, касательно особого статуса Донбасса.

Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в Совете Европы пытались спровоцировать представители российских федеральных каналов.

Видео прибытия спикера украинского парламента на Европейский саммит глав парламентов стран-членов Совета Европы в Страсбурге, партнеров и наблюдателей организации снял журналист.

"Украина выполняет минские договоренности", - ответил председатель ВРУ на вопрос российских пропагандистов, почему Украина якобы не выполняет минские договоренности и когда предоставит "особый статус" Донбассу.

Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ

24 октября председатель ВРУ по программе саммита, будет выступать 17-м в числе примерно 60-ти спикеров национальных парламентов. Разумков, в частности, примет участие в обсуждении вопроса "нашего общего европейского дома".

Напомним, 24-25 октября в Страсбурге в Совете Европы проходит Европейская конференция (саммит) глав парламентов стран-членов СЕ, партнеров и наблюдателей.

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Журналисты, ВРУ, Совет Европы, Дмитрий Разумков.
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