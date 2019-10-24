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В МИД Украины считают манипуляцией требование Кремля касательно Крыма

В МИД Украины считают манипуляцией требование Кремля касательно Крыма
13:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Чиновник МИД РФ "предложил" Украине отказаться от Крыма, чтобы урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией.

В Министерстве иностранных дел Украины считают грязной манипуляцией Кремля требование признания незаконной оккупации Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что отказ Украины от Крыма поможет урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.

В частности, она напомнила, что Россия, оккупировав Крым, совершила международное преступление агрессии против Украины.

"Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля", - подчеркнула Зеленко.

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Как заявила пресс-секретарь МИД, украинская сторона в очередной раз напоминает России, что, "согласно Конвенции ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму".

"В дополнение к переговорам в "нормандском" формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", - заявила пресс-секретарь МИД Украины.

Как сообщает издание Крым.Реалии, заместитель министра иностранных дел России Руденко в интервью "Россия сегодня", отвечая на вопрос о готовности России к диалогу относительно разграничения Азово-Керченской и Черноморской акватории, заявил, что отказ Киева от Крыма поможет урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией.

"Можно предположить, что под «принудительными переговорами» Украина подразумевает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298-й Конвенции 1982 года. При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию. Если ссылка на эту процедуру означает готовность украинской власти признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - отметил Руденко.

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Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Крым, МИД, Екатерина Зеленко.
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