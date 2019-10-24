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На уровне облсовета Волыни выразили протест "формуле Штайнмайера"

На уровне облсовета Волыни выразили протест "формуле Штайнмайера"
20:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Облсовет Волыни

Новости Украины:Депутаты в четверг проголосовали против имплементации "формулы Штайнмайера".

Волынский областной совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде касательно недопущения имплементации "формулы Штайнмайера", сообщает пресс-служба облсовета.

"Депутаты рассмотрели проект решения Александра Пирожик (депутат фракции ВО "Свобода" – ред.) "Об обращении Волынского областного совета к президенту Украины, председателю Верховной Рады относительно недопущения капитуляции Украины по т.н. "формуле Штайнмайера", - говорится в сообщении.

"Когда хотели легализовать торговлю с Донбассом, мы первые сказали, что этого нельзя делать. Относительно "формулы". Мы не знаем многих нюансов переговорного процесса. Мы имеем наследство от прошлой власти, которая втянула нас в этот "Минский процесс". (…) Волынский облсовет должен предостеречь центральную власть, чтобы не допустить капитуляции и потери земель. Это должен быть тяжелый переговорный процесс, который для Украины должен закончиться победой. Позиции президента нужно поддержтвать ", - заявил нардеп Игорь Палица.

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В свою очередь нардеп Анатолий Витив назвал "формулу Штайнмайера" механизмом сдачи интересов Украины и заявил, что общество не понимает действий власти, потому что применяются непрозрачные подходы к решению вопроса мира.

"Верю в мудрость украинского народа и призываю поддержать президента. Ради единства буду поддерживать это обращение", - заявила председатель облсовет Ирина Вахович.

За основу проекта проголосовало 49 депутатов. За решение в целом проголосовало 48 нардепов.

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Волынь, Волынский облсовет, Владимир Зеленский, Формула Штайнмайера.
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