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"Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте

"Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
00:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос".

Обвинения в получении неправомерной выгоды депутатами от партии "Слуга народа" должны стать предметом расследования правоохранительных органов, а не телевизионной развлечением, говорится в заявлении партии "Голос".

"Имеете свидетеля - ведите в правоохранительный орган, есть доказательства - несите в НАБУ, к генпрокурору и доводите дело до конца, а не устраивайте цирк на дроте", - заявила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

В политсиле отметили, что результаты полиграф-теста, прохождение которого требовал от депутатов президент Украины Владимир Зеленский, никогда не используются в суде, потому что не дают даже 60% уверенности в заключении.

Так, партия "Голос" призывает прекратить фарс и обратиться в правоохранительные органы, чтобы провести настоящее расследование и привлечь виновных к ответственности.

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"Также обращаем внимание на то, что без полного снятия депутатской неприкосновенности доказать возможную вину народных избранников будет крайне сложно или невозможно. Поэтому "Голос" призывает коллег сделать следующий шаг для отмены неприкосновенности как можно скорее, чтобы не создавать искусственные препятствия для расследований правоохранителей", - сказано в сообщении.

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Голос, Полиграф, "Слуга народа", Александра Устинова.
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