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Холодницкий опроверг слухи о Богдане

Холодницкий опроверг слухи о Богдане
09:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Холодницкий заявил, что САП и НАБУ не готовят подозрение Богдану

САП и НАБУ не рассматривают вопрос вручение подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

Таким образом, он опроверг слухи, которые появились в четверг о том, что руководителю Офиса президента правоохранительные органы якобы готовят подозрение. "САП и НАБУ не готовит подозрения Богдану", - заявил Холодницкий.

В частности, 24 октября в СМИ появились статьи о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан, когда работал еще в правительстве Николая Азарова, мог способствовать взысканию с Украины в интересах Минобороны России 3,1 млрд грн за сделки корпорации ЕЭСУ (целью якобы было посадить Юлию Тимошенко), а завод "Укроборонпрома" якобы в пять раз переплатил двум компаниям заместителя Богдана.

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На ситуацию также отреагировал Андрей Богдан.

"Петр Алексеевич, спасибо, не забываете. Все, что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик, я знаю – это ты. Готовься", - написал он на своей странице в Facebook.

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SAP, НАБУ, Назар Холодницкий, Андрей Богдан.
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