Скандал в "Слуге народа": Холодницкий недоволен решением Арахамии

Новости Украины:Холодницкий призвал Арахамию привести свидетеля якобы подкупа членов финансового комитета Рады в НАБУ и САП, а не в СБУ.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий призвал главу фракции "Слуга народа" Давид Арахамию привести свидетеля, якобы владеющего информацией о подкупе членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в НАБУ и САП, а не в Службу безопасности Украины.

В эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером Холодницкий спросил Арахамию о том, в какой правоохранительный орган он водил этого свидетеля и получил ответ, что это Служба безопасности Украины, и что глава СБУ Иван Баканов "принимал лично с двумя свидетелями".

"Вы знаете, что дело в САП и в НАБУ? Орган следствия – НАБУ, процессуальное руководство у САП. Господин Баканов не является частью стороны обвинения, он это дело не расследует и не осуществляет никаких оперативных действий по этому производству. Поэтому я настойчиво прошу вас, мы договоримся о времени, чтобы не было СМИ под прокуратурой или НАБУ, все-таки завести свидетеля в компетентный орган, который расследует это производство", - сказал после этого Холодницкий Арахамии.

Холодницкий отметил, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, основанием для открытия производства по факту получения возможной взятки депутатами стала информация, опубликованная в СМИ. "Уголовное производство сейчас в НАБУ. Кстати, в НАБУ есть прекрасный сертифицированный полиграф. Поэтому мы с нетерпением ожидаем без камер, без публичного обливания грязью каждого из фигурантов, по разные стороны, в НАБУ или САП, на ваш выбор, для дачи пояснения, а именно – для допроса", - указал он.

Руководитель САП также рассказал, что к нему уже "записались на прием несколько народных депутатов, которые выразили желание быть допрошенными в данном производстве", в частности, Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа", которая сама сообщила об этом в соцсети Facebook.

Ранее в четверг глава фракции "Слуга народа" Арахамия сообщил, что не продемонстрирует в телеэфире свидетеля по данному делу, потому что ему запретили правоохранительные органы.

23 октября Арахамия заявил, что 24 октября покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятку за голосование. "Меня пригласили в программу "Право на владу" на телеканале "1+1" и я приведу туда одного свидетеля, который даст показания по поводу 30 тыс. долларов, чтобы вся страна знала, что это такое", - сказал он журналистам в Киеве.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами.

В рамках расследования дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые являются членами комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование на заседании комитета против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").