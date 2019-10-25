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Кабмин определился с заместителем для Загороднюка: текст распоряжения

Кабмин определился с заместителем для Загороднюка: текст распоряжения
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Правительство назначило замминистра обороны Александра Полищука.

Кабинет министров на своем заседании назначил заместителем министра обороны Украины Александра Полищука.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в тексте распоряжения №1001-р от 23 октября 2019 года.

Министр обороны поделился достижениями ведомства за первые 50 дней работы

Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. После завершения военной службы в 2010 году работал на должности замдиректора департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.

В 2012-2013 годах работал в СНБО на должности государственного эксперта, в 2014-2017 годах – был руководителем департамента по вопросам военной безопасности Аппарата СНБО.

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Кабмин, Минобороны, Александр Полищук, Андрей Загороднюк.
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