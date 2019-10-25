"Для нас это критично": Наталуха - о важности введения законопроекта об АМКУ

Новости Украины:"Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными.

Фракция "Слуга народа" намерена внести в Верховную Раду законопроект об Антимонопольном комитете Украины одним из первых после того, как завершит работу над законопроектами, которые президент определил как приоритетные.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития и представитель этой политической силы Дмитрий Наталуха.

"После отработки приоритетных законопроектов президента новый закон об АМКУ будет одним из первых, которые мы попробуем внести в Верховную Раду. Для нас это критично", – сказал Наталуха.

По его словам, во фракции "Слуга народа" этим занимаются народные депутаты Роксолана Пидласа и Людмила Буймистер.