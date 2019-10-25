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Партия Порошенко имеет предложение касательно вступления в НАТО (Видео)

Партия Порошенко имеет предложение касательно вступления в НАТО (Видео)
11:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Порошенко призвал коллег по Верховной Раде поддержать это предложение на следующей неделе.

"Европейская солидарность" подготовила проект заявления о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО и предложила руководству страны подписаться под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО.

Об этом говорится в заметке с видеообращением на странице экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность", народного депутата Петра Порошенко в Facebook.

По словам Порошенко, прочный мир и надежная безопасность "возможны, только когда Украина станет членом НАТО".

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"Поставить на повестку дня вопрос о Плане действий относительно членства (в НАТО - ред) - это, в первую очередь, обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс", - сказал он.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады Украины. И предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции", - заявил Порошенко.

Он призвал коллег по Верховной Раде поддержать это предложение на следующей неделе.

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ЕС, НАТО, Петр Порошенко, Европейская солидарность.
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