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Кулеба прояснил ситуацию с участием Украины в миротворческих миссиях НАТО

Кулеба прояснил ситуацию с участием Украины в миротворческих миссиях НАТО
11:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Кулебы, планирует расширять свое участие в миротворческих миссиях НАТО.

Украина будет расширять участие в миротворческих миссиях Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Месяц назад мы проинформировали Альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии. Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что не только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО", - заявил Кулеба.

Как известно, Украина принимает участие в операции многонациональных сил НАТО в Косово (КФОР), в тренировочно-совещательной миссии Альянса "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан и в операции НАТО "Морской охранник".

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Как сообщалось ранее, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что для него "красными линиями", означающими сдачу национальных интересов, является отказ страны от курса в ЕС и НАТО и предоставление отдельным частям Украины права препятствовать принятию общенациональных решений.

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НАТО, Миротворцы, Косово, Дмитрий Кулеба.
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