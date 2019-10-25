Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы

Новости Украины:Дмитрий Разумков надеется на появление предпосылок для участия украинской делегации в работе Совета Европы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с президентом Стортинга (парламента) Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен вопрос возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, Разумков высказал позицию Украины относительно возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ. "Это досадная ситуация, ведь Российской Федерацией не было выполнено ни одной из резолюций организации относительно российской агрессивной политики к Украине. Для нас важно быть частью Европы и частью Совета Европы, но в первую очередь мы должны отстаивать национальные интересы", - подчеркнул он.

Разумков также выразил надежду, что в ближайшее время появятся предпосылки, которые позволят делегации украинского парламента снова полноценно участвовать в работе Совета Европы.

"Мы надеемся на постоянную позицию Совета Европы в тех принципиальных базисах, которые были заложены в начале создания этой организации", - отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщалось, украинская делегация решила не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. "Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - заявила делегация.