Скачать
Пятница, 25.10.2019
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы

Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
11:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков надеется на появление предпосылок для участия украинской делегации в работе Совета Европы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с президентом Стортинга (парламента) Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен вопрос возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, Разумков высказал позицию Украины относительно возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ. "Это досадная ситуация, ведь Российской Федерацией не было выполнено ни одной из резолюций организации относительно российской агрессивной политики к Украине. Для нас важно быть частью Европы и частью Совета Европы, но в первую очередь мы должны отстаивать национальные интересы", - подчеркнул он.

Разумков также выразил надежду, что в ближайшее время появятся предпосылки, которые позволят делегации украинского парламента снова полноценно участвовать в работе Совета Европы.

Двойные стандарты: Разумков не доволен реакцией СЕ на нарушения прав человека

"Мы надеемся на постоянную позицию Совета Европы в тех принципиальных базисах, которые были заложены в начале создания этой организации", - отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщалось, украинская делегация решила не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. "Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - заявила делегация.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ПАСЕ, ЕС, Норвегия, Совет Европы, Страсбург, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
05 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь