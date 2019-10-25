Двойные стандарты: Разумков не доволен реакцией СЕ на нарушения прав человека

Новости Украины:Украина обеспокоена, что Совет Европы "слабо" реагирует на устойчивые тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил во время выступления на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в г. Страсбург (Франция), сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.

Он отметил, что нынешняя конференция является "прекрасным поводом" оценить успехи Совета Европы как международной организации за 70-летний период существования и попытаться понять первопричины ее неудач.

"Почти четверть века назад Украина присоединилась к Совету Европы, вступив в клуб демократических стран. Этот период членства в Организации не всегда был однозначным, однако Совет Европы всегда оставался важной международной площадкой для поиска совместных и своевременных ответов на вызовы времени", - отметил спикер.

По его словам, Украина "обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы из-за отмены права налагать действенные санкции на государства-члены, которые нарушают свои обязательства, проводят системную и целенаправленную политику пренебрежения правами человека". "Двойные стандарты, которые, к сожалению, иногда становятся частью будничного процесса принятия решений в Совете Европы, ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации", - подчеркнул Разумков.

Он отметил, что "вполне мотивированным" является решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ Постоянной делегации Верховной Рады Украины в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую Ассамблею. "Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока трудно спрогнозировать", - говорится в тексте выступления.

"Украина обеспокоена тем, что Организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России", - сказал председатель ВР и добавил, что именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека были главным аргументом в пользу возвращения российской делегации.

"Наша страна совместно с другими государствами не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы", - заявил Разумков.

Он убежден, что следующие 70 лет существования Совета Европы должны пройти под лозунгами возвращения к базовым принципам и идеям на момент создания организации. «Наша последовательность и принципиальность должны быть незыблемыми, если действительно стремимся к утверждению международного права как ценности», - подчеркнул спикер.

Он заявил, что Украина ставит перед собой задачу "уберечь Совет Европы, в том числе и ПАСЕ, от тех негативных последствий политики двойных стандартов, сохранить ее как общеевропейскую платформу не только формирования высоких стандартов в области прав человека, демократии и верховенства права, но и общеевропейской безопасности".

"Территориальные амбиции отдельных стран-членов Организации бросили тень на мирное будущее наших народов. Исторические возможности укрепить мир и стабильность на континенте каждый раз утрачиваются. Единственным залогом свободного и демократического развития, утверждения европейского пространства в качестве "... большой территории демократической безопасности..." - является готовность обеспечить не на словах, а на деле, соблюдение прав человека, верховенство права и демократических свобод", - отметил спикер.

По его убеждению, фундаментом развития Европы на следующие 70 лет должна стать концепция демократической безопасности путем реализации принципов, заложенных в Европейской хартии прав человека.

"Уверен, что в наших силах создать условия для того, чтобы Совет Европы и ПАСЕ преодолели этот кризис доверия, чтобы национальные парламенты, которые не только не соблюдают высокие стандарты прав человека, верховенства права и демократии, и принципы добрососедства, мирного сосуществования, нерушимости границ, - ощутили последствия подобного игнорирования", - добавил он