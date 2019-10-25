Скачать
Пятница, 25.10.2019
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

Двойные стандарты: Разумков не доволен реакцией СЕ на нарушения прав человека

Двойные стандарты: Разумков не доволен реакцией СЕ на нарушения прав человека
11:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Украина обеспокоена, что Совет Европы "слабо" реагирует на устойчивые тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил во время выступления на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в г. Страсбург (Франция), сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.

Он отметил, что нынешняя конференция является "прекрасным поводом" оценить успехи Совета Европы как международной организации за 70-летний период существования и попытаться понять первопричины ее неудач.

"Почти четверть века назад Украина присоединилась к Совету Европы, вступив в клуб демократических стран. Этот период членства в Организации не всегда был однозначным, однако Совет Европы всегда оставался важной международной площадкой для поиска совместных и своевременных ответов на вызовы времени", - отметил спикер.

"В споре рождается истина": Разумков встретился с главой "венецианки"

По его словам, Украина "обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы из-за отмены права налагать действенные санкции на государства-члены, которые нарушают свои обязательства, проводят системную и целенаправленную политику пренебрежения правами человека". "Двойные стандарты, которые, к сожалению, иногда становятся частью будничного процесса принятия решений в Совете Европы, ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации", - подчеркнул Разумков.

Он отметил, что "вполне мотивированным" является решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ Постоянной делегации Верховной Рады Украины в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую Ассамблею. "Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока трудно спрогнозировать", - говорится в тексте выступления.

"Украина обеспокоена тем, что Организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России", - сказал председатель ВР и добавил, что именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека были главным аргументом в пользу возвращения российской делегации.

"Наша страна совместно с другими государствами не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы", - заявил Разумков.

Он убежден, что следующие 70 лет существования Совета Европы должны пройти под лозунгами возвращения к базовым принципам и идеям на момент создания организации. «Наша последовательность и принципиальность должны быть незыблемыми, если действительно стремимся к утверждению международного права как ценности», - подчеркнул спикер.

"Для нас это критично": Наталуха - о важности введения законопроекта об АМКУ

Он заявил, что Украина ставит перед собой задачу "уберечь Совет Европы, в том числе и ПАСЕ, от тех негативных последствий политики двойных стандартов, сохранить ее как общеевропейскую платформу не только формирования высоких стандартов в области прав человека, демократии и верховенства права, но и общеевропейской безопасности".

"Территориальные амбиции отдельных стран-членов Организации бросили тень на мирное будущее наших народов. Исторические возможности укрепить мир и стабильность на континенте каждый раз утрачиваются. Единственным залогом свободного и демократического развития, утверждения европейского пространства в качестве "... большой территории демократической безопасности..." - является готовность обеспечить не на словах, а на деле, соблюдение прав человека, верховенство права и демократических свобод", - отметил спикер.

По его убеждению, фундаментом развития Европы на следующие 70 лет должна стать концепция демократической безопасности путем реализации принципов, заложенных в Европейской хартии прав человека.

"Уверен, что в наших силах создать условия для того, чтобы Совет Европы и ПАСЕ преодолели этот кризис доверия, чтобы национальные парламенты, которые не только не соблюдают высокие стандарты прав человека, верховенства права и демократии, и принципы добрососедства, мирного сосуществования, нерушимости границ, - ощутили последствия подобного игнорирования", - добавил он

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Совет Европы, Страсбург, Права человека, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
05 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь