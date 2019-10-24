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"В споре рождается истина": Разумков встретился с главой "венецианки"

"В споре рождается истина": Разумков встретился с главой "венецианки"
19:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Рада

Новости Украины:Дмитрий Разумков встретился с председателем Венецианской комиссии для обсуждения актуальных вопросов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в рамках рабочего визита в Совет Европы обсудил с с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Мы с большим уважением и очень взвешенно подходим к каким-либо рекомендациям относительно ситуации на Востоке. Понимаю, что некоторые законодательные акты будут критиковать, некоторые поддерживать, но именно в споре рождается истина. Поэтому мы настроены на конструктивное сотрудничество с Венецианской комиссией и другими организациями ", - приводит слова Разумкова пресс-служба Верховной Рады.

Он также отметил, что ситуации на Донбассе и в Крыму несколько отличаются, и подходы к их решению также будут разными.

Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию

В свою очередь Председатель Венецианской комиссии отметил, что Комиссия является хорошим другом Украины. "Можете рассчитывать на нас", - заверил Букиккио.

Ранее Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию проанализировать законопроект об обновлении судебной реформы в Украине.

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Все по теме:

Верховная Рада, Совет Европы, Венецианская комиссия, Джанни Букиккио, Дмитрий Разумков.
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