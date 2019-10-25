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Украина намерена усилить Совет Европы но для этого нужны партнеры

Украина намерена усилить Совет Европы но для этого нужны партнеры
12:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Об этом сказал Дмитрий Разумков во время встречи со спикером шведского Риксдага Андреасом Норленом, сообщается на сайте украинского парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина будет искать партнеров для усиления Совета Европы.

Во время встречи руководители парламентов обсудили ряд вопросов, представляющих общие интересы для двух стран, в частности, вопросы мира и безопасности, построения действенных международных институтов.

"Хочу поблагодарить за поддержку, которую мы ощущаем в вопросах территориальной целостности и суверенитета Украины. Важной для нас является поддержка и в Совете Европы", - отметил председатель Верховной Рады.

Руководители парламентов также обменялись мнениями о ситуации с возвращением российской делегации в ПАСЕ. "Для нас непонятна ситуация, связанная с возвращением делегации Российской Федерации, которая не выполняет свои обязательства. Досадной является и ситуация с полномочиями украинской делегации. Это не отвечает нормам и базовым принципам работы Совета Европы, как не отвечает и ее нормативным базисам", - сказал Разумков.

Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы

"Мы будем искать партнеров, чтобы усиливать Совет Европы, потому что это действительно важно для демократии и соблюдения прав человека на территории всей Европы. Но также нужно учитывать аспекты территориальной целостности и защиты национальных интересов", - добавил спикер.

По его словам, очень важно, чтобы было понимание того, что происходит на Востоке Украины. "Надеюсь, что людей и государств с хорошей памятью в Совете Европы будет становиться все больше", - отметил он.

В завершение встречи Разумков выразил надежду, что отношения между Швецией и Украиной будут в дальнейшем развиваться только в положительном русле. 

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Верховная Рада, Совет Европы, Страсбург, Дмитрий Разумков.
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