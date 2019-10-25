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Украина ожидает новую программу поддержки кибербезопасности от НАТО

Украина ожидает новую программу поддержки кибербезопасности от НАТО
12:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Кулебы, продолжение работы с НАТО в вопросах кибербезопасности является приоритетом.

Трастовый фонд Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности закрылся в связи с выполнением своей задачи, поэтому стоит вопрос о новой программе поддержки кибербезопасности.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я об этом узнал (о закрытии трастового фонда по вопросам кибербезопасности – ред.), придя на должность, которую сейчас занимаю, немедленно дал поручение инициировать перед Североатлантическим альянсом вопрос о возобновлении работы этого трастового фонда или формировании нового формата", - сказал он в интервью "Сегодня", опубликованном на сайте издания в пятницу.

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Также Кулеба сообщил, что это не обязательно должен быть трастовый фонд, главное – четкая программа поддержки кибербезопасности.

"Мы хотим продолжать взаимодействие с НАТО в этой сфере, это тоже будет одним из ближайших приоритетов" – подытожил Кулеба.

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Украина, НАТО, Кибербезопасность, Дмитрий Кулеба.
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