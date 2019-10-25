В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе

Новости Украины:Глава ЦИК считает, что выборы на Донбассе сейчас провести невозможно из-за ситуации с безопасностью.

Проведение выборов на временно оккупированной территории Донбасса невозможно без обеспечения безопасности, считает глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент – нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность",- сказал Диденко в интервью интернет-изданию " Фокус".

По его словам, Украина должна взять под контроль государственную границу, а иностранные вооружённые формирования с этой территории нужно вывести.

"Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором чётко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - отметил Диденко.

Как известно, Диденко заявлял, что вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения. "По большому счету проведение выборов на временно оккупированной территории – это не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые существуют у нас сегодня, это больше вопрос к законодателям", - сказал Диденко журналистам по окончании первого заседания новоизбранного состава ЦИК.