Кулеба: Как было до принятия закона об образовании, уже никогда не будет

Новости Украины:Кулеба считает, что отношения с Венгрией на Закарпатье уже не будут такими, как прежде.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях с Венгрией на Закарпатье уже не будет так, как до принятия Украиной нового закона об образовании, и венгерские партнеры должны это понять.

Об этом он отметил в интервью изданию "Сегодня".

“Наши венгерские друзья и партнеры, а я, несмотря на эту нашу с ними такую дискуссию и ссору, все же считаю, что это друзья и партнеры, никак не могут принять один простой факт. Так, как было до принятия закона об образовании, уже никогда не будет”, - сказал он.

По его словам, ситуация, когда Венгрия доминирует в венгерской общине Закарпатья, когда венгры Закарпатья не владеют украинским и даже русским языком, а владеют только венгерским, является неприемлемой.

Чиновник отметил, что Украина хочет, чтобы эти люди уважали свою культуру, помнили, что они - венгры, свободно владели венгерским языком и могли свободно путешествовать в Венгрии.

В то же время он подчеркнул, что также Украина стремится, чтобы они всегда помнили, что они граждане Украины и это тоже их земля, это их страна, и чтобы они разговаривали на языке этой страны, понимали ее историю и историческое значение.

“Но в ситуации, когда только венгерская часть истории работала, а Украина, по сути, отсутствовала, уже не будет. Когда наши венгерские партнеры воспримут этот факт, тогда они будут способны найти с нами сбалансированное решение, к которому мы готовы, когда интересы и Венгрии, и Украины будут учтены”, - Кулеба прокомментировал ситуацию с блокированием Будапештом работы комиссии Украина-НАТО.