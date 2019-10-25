Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам

Новости Украины:Польский президент назвал "некоторые проблемы", которые он хотел бы обсудить с Владимиром Зеленским.

Польша решительно выступает за возвращение Украине всех территорий, оккупированных Россией.

Об этом в эфире телеканала Trwam и радио Maryja подчеркнул президент Польши Анджей Дуда.

"Мы поддерживаем европейские амбиции Украины, поддерживаем Украину, на которую напали, и сегодня часть ее территории не находится под ее контролем. Мы твердо требуем, чтобы эти территории были возвращены Украине, чтобы Украина восстановила свои границы до аннексии (Крыма - ред.)", - заявил Дуда.

При этом он добавил, что в отношениях Польши и Украины есть "некоторые проблемы" исторического характера, и Польша что хочет диалога на эту тему, поскольку политические отношения на уровне обществ обеих стран должны опираться на правду.

"Восстановление эксгумаций является важным шагом, который совершен новой украинской властью. Я доволен, лично поднимал эту проблему с президентом Зеленским", - подчеркнул президент РП.

Как отмечалось, украинская власть недавно разрешила польской стороне возобновить поисковые работы в Украине, которые были приостановлены после разрушения украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи Перемышля в 2017 году. Польская сторона уже подала предложения относительно мест в Украине, где она хочет вести поиски останков польских жертв с первой половины XX века.