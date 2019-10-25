Гончарук отрицает назначение гражданина РФ своим советником

Новости Украины:Гончарук подчеркивает, что информация о якобы назначении Сергея Алексашенко своим советником, не правдива.

Пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука опровергает информацию о назначении советником главы правительства Сергея Алексашенко.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщилось, что советником Гончарука на общественных началах планируют назначить российского экс-чиновника Алексашенко.

Как сообщалось ранее, глава правительства Украины посетил Черновицкую область для проверки подъездных путей к пункту пропуска Порубное.