Гончарук отрицает назначение гражданина РФ своим советником

Пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука опровергает информацию о назначении советником главы правительства Сергея Алексашенко.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы.
"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - подчеркивается в заявлении.
Ранее сообщилось, что советником Гончарука на общественных началах планируют назначить российского экс-чиновника Алексашенко.
Как сообщалось ранее, глава правительства Украины посетил Черновицкую область для проверки подъездных путей к пункту пропуска Порубное.