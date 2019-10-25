Скачать
Пятница, 25.10.2019
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Дуда хочет диалога с Зеленским по историческим проблемам
Определен лучший игрок по итогам недели в Лиге чемпионов
Определен лучший игрок по итогам недели в Лиге чемпионов
Honor 9X представили на глобальном рынке
Honor 9X представили на глобальном рынке

Гончарук отрицает назначение гражданина РФ своим советником

Гончарук отрицает назначение гражданина РФ своим советником
14:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Гончарук подчеркивает, что информация о якобы назначении Сергея Алексашенко своим советником, не правдива.

Пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука опровергает информацию о назначении советником главы правительства Сергея Алексашенко.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщилось, что советником Гончарука на общественных началах планируют назначить российского экс-чиновника Алексашенко.

Одесский облсовет просит Зеленского предотвратить катастрофу в Днестровском лимане

Как сообщалось ранее, глава правительства Украины посетил Черновицкую область для проверки подъездных путей к пункту пропуска Порубное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премьер-министр, Советник, Алексей Гончарук, Сергей Алексашенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
04 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
05 Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
&quot;Мы календари не сверяли&quot;: Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
"Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь