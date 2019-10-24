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Гончарук о визите в Черновицкую область: Денег нет, дорог - нет!

Гончарук о визите в Черновицкую область: Денег нет, дорог - нет!
22:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Глава правительства Украины посетил Черновицкую область для проверки подъездных путей к пункту пропуска Порубное.

Выделенные год назад деньги на реконструкцию подъездных путей к пунктам на границах делись неизвестно куда. Дорог тоже нет.

Об этом по итогам поездки в Черновицкую область и посещения пункта пропуска Порубное на границе с Румынией заявил в Facebook Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Деньги на реконструкцию подъездных путей к пунктам выделены год тому назад - неизвестно где. Денег нет, дорог - нет! Прошу Генпрокурора взять под свой контроль эту ситуацию, чтобы виновные были наказаны", - написал он.

"За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривень", - приводит слова Гончарука Правительственный портал.

Также глава правительства добавил, что поручил новому руководителю Таможенной службы Максиму Нефедову решить проблему с до сих пор не запущенными стационарными сканерами на таможенных пунктах, которые, по мнению премьера дали бы совершенно новые возможности в борьбе с контрабандой. Гончарук возмутился тем, что из семи сканеров, которые закупила ГФС, ни один не работает.

"Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж», - заявил премьер.

Гончарук также поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями: «Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор - среди первых", - подчеркнул он.

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По словам премьера, "на бумаге каждую неделю получаем отчеты с имитацией безумной борьбы с контрабандой - то 214 тапок конфисковали, то 88 бутылок шампанского. А настоящая контрабанда в эти отчеты не попадает".

Напомним, вылет рейса с Премьер-министром Алексеем Гончаруком, который сегодня планировал совершить рабочий визит в Черновицкую область, задерживался в связи с погодными условиями.

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Черновицкая область, Алексей Гончарук, Порубное, ГФС.
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