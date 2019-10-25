Загороднюк в штаб квартире НАТО встретился со Столтенбергом (Фото, Видео)

Новости Украины:В штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

В рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что вступление Украины в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Министр обороны Украины Андрей Загороднюк принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, министр обороны рассказал о состоянии реформирования Минобороны и ВСУ, отметив при этом, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства Украины. Речь шла также о текущей ситуации на востоке Украины и Азово-Черноморском регионе. Загороднюк внес предложение о переводе формата сотрудничества в более практическую плоскость.

Также руководитель оборонного ведомства провел важные двусторонние встречи со своими иностранными коллегами из Франции, Италии, Грузии и Швеции, сообщают в пресс-службе.