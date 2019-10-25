Скачать
Пятница, 25.10.2019
Загороднюк в штаб квартире НАТО встретился со Столтенбергом (Фото, Видео)
Загороднюк в штаб квартире НАТО встретился со Столтенбергом (Фото, Видео)
Кучма: "Формула Штайнмайера" - это не формула мира
Кучма: "Формула Штайнмайера" - это не формула мира
Украинец обыграл россиянина в финале чемпионата мира по шахматам
Украинец обыграл россиянина в финале чемпионата мира по шахматам
Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей
Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей

Загороднюк в штаб квартире НАТО встретился со Столтенбергом (Фото, Видео)

Смотрите фото (5)
Загороднюк в штаб квартире НАТО встретился со Столтенбергом (Фото, Видео)
17:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины:В штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

В рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что вступление Украины в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Министр обороны Украины Андрей Загороднюк принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, министр обороны рассказал о состоянии реформирования Минобороны и ВСУ, отметив при этом, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства Украины. Речь шла также о текущей ситуации на востоке Украины и Азово-Черноморском регионе. Загороднюк внес предложение о переводе формата сотрудничества в более практическую плоскость.

Украина ожидает новую программу поддержки кибербезопасности от НАТО

Также руководитель оборонного ведомства провел важные двусторонние встречи со своими иностранными коллегами из Франции, Италии, Грузии и Швеции, сообщают в пресс-службе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ЕС, НАТО, Брюссель, Минобороны, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
04 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
05 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрсоцбанк&quot; лишился лицензии НБУ: причины
"Укрсоцбанк" лишился лицензии НБУ: причины
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
&quot;Мы календари не сверяли&quot;: Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
"Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь