Зеленский не стал перечить закону о наказании нардепов-прогульщиков

Новости Украины:Глава государства поставил подпись под законом, который лишает компенсаций депутатов, которые пропускали заседания парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство относительно лишения права народных депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №1035-2, принятый парламентом во втором чтении и в целом 265 голосами 16 октября и 18 октября направленный на подпись главе государства, 25 октября возвращен с подписью президента.

Документ лишает народного депутата материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если он на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин не участвовал в более трети голосованиях на пленарных заседаниях или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета на основании сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

Закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях. Основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет регистрация с помощью электронной системы. Согласно закону, перед открытием пленарного заседания в зале заседаний Рады нардеп регистрируется при помощи электронной системы путем нажатия кнопки "за". В случае, если член парламента таким образом не зарегистрировался при помощи электронной системы, но в течение пленарного участвовал в голосованиях по вопросам повестки дня через электронную систему, он считается зарегистрировавшимся.

Закон предусматривает, что данные участия народного депутата в не менее 70% голосованиях при принятии решений Рады на каждом пленарном заседании является основанием для начисления ему заработной платы за время участия в пленарных заседаниях.

Учет участия Нардепа в голосовании при принятии решения парламента будет осуществляться при помощи электронной системы, а данные такого учета (в процентах) будут публиковать за каждый день пленарных заседаний на сайте Верховной Рады.