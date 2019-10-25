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Пятница, 25.10.2019
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Загороднюк о МИД РФ и Крыме: Каких-либо "признаний" не будет

Загороднюк о МИД РФ и Крыме: Каких-либо "признаний" не будет
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины:Андрей Загороднюк отреагировал на провокационное заявление российского МИД.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает заявление российского МИД по поводу того, что для разблокирования движения в Керченском проливе Украина должна признать законной аннексию Крыма, является откровенной провокацией.

Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам двухдневного визита в штаб-квартиру Альянса и переговоров с министрами обороны стран НАТО по просьбе корреспондента прокомментировать заявление МИД РФ.

"На самом деле, необходимо разделить эти два вопроса. Первое - как мы относимся к таким заявлениям? Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, направленной на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностям. То есть, абсолютно никаких дискуссий относительно каких-либо "признаний" не будет - об этом даже несерьезно говорить", - отметил чиновник.

Он признал, что текущая ситуация в Азовском море действительно является очень напряженной.

"Наша задача - усиливать наши способности, вернее, их строить. Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей. Корабли (НАТО), которые заходят в Черное море - это часть того плана, который мы начинаем", - сказал Загороднюк.

Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах

Он отметил, что подробности такого плана будут обсуждаться в ходе предстоящего визита Североатлантического Совета на уровне послов в Одессу, который состоится на следующей неделе.

Напомним, в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что вступление Украины в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства.

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НАТО, Керченский пролив, МИД РФ, Андрей Загороднюк.
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