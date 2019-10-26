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Зеленский назначил руководителя Национального центра кибербезопасности

Зеленский назначил руководителя Национального центра кибербезопасности
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Секретарь СНБО стал руководителем Национального центра кибербезопасности.

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Текст соответствующего указа №771/2019 от 25 октября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Зеленский внес изменения в указ президента от 7 июня 2016 года № 242.

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"В изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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СНБО, Кибербезопасность, Владимир Зеленский, Алексей Данилов.
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