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Зеленский назначил известную правозащитницу заместителем постпреда в Крыму

Зеленский назначил известную правозащитницу заместителем постпреда в Крыму
17:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский назначил руководителя организации "Крым SOS" Ташеву заместителем постпреда президента Украины в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу правления общественной организации "Крым SOS", крымскую правозащитницу Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ глава государства подписал 25 октября, сообщает пресс-служба президента.

Тамила Ташева с 1991 года проживала в Симферополе после возвращения ее семьи в Крым из Узбекистана, закончила факультет восточных языков Таврийского университета. Была активной участницей "Оранжевой революции" и Революции Достоинства. После аннексии Крыма Российской Федерацией стала одним из основателей ОО "Крым SOS", которая информирует о ситуации и нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, оказывает помощь внутренне перемещенным лицам из Крыма и Донбасса.

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20 февраля 2019 года Ташева была награждена орденом княгини Ольги III степени "За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность".

Была кандидатом в народные депутаты под №26 в списке партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года.

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АРК, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым, Тамила Ташева.
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