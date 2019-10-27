Венецианская комиссия оценит закон об украинском языке

Новости Украины:В Украину прибыла Венецианская комиссия для оценки "языкового закона".

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", - говорится в сообщении МИД.