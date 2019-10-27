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"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского

"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
18:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский сказал, что не боится обидеть Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не боится обидеть Коломойского и потерять поддержку канала "1+1". Об этом он сообщил в интервью The New Yorker, передает УНН.

"Несмотря на то, что давление со стороны Трампа, возможно, закончилось, отношения Зеленского с Коломойским вызывают большое беспокойство. Президент может потребовать отстраниться от человека, который способствовал его славе", - говорится в сообщении.

В интервью Зеленский настаивал на том, что не будет предоставлять Коломойскому никаких особых привилегий, и он будет подталкивать его, как и других олигархов, тратить значительную часть своего состояния в социальные и инфраструктурные проекты.

"Один олигарх уже заплатил за парк машин скорой помощи, а другой предложил новые квартиры семьям украинских военнослужащих", - сказал Зеленский.

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По словам Президента, он рассказывает каждом олигарху: "Послушай, приятель, прошлое закончилось ... Но пришло время отдать большую часть своих денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".

"Он настаивал, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1", - говорится в сообщении.

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Донбасс, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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