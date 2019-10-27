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"Фракция большая": Разумков прокомментировал слухи о развале "Слуги народа"

"Фракция большая": Разумков прокомментировал слухи о развале "Слуги народа"
20:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков не видит предпосылок для замены Арахамии на должности председателя фракции "Слуга народа".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок для замены Давида Арахамии на должности председателя фракции "Слуга народа".

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос: будет ли оставаться Арахамия во главе фракции или может быть замена?

"Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу", - сказал Разумков.

"Слишком публично происходит": Разумков выступил против "полиграф-шоу"

Также спикер парламента подчеркнул, что не видит на сегодняшний день оснований утверждать, что фракция "Слуга народа" разваливается.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодняшний день в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", - отметил он и добавил, что одна из таких дискуссий - ситуация с прохождением полиграфа.

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Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия.
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