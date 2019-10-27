"Фракция большая": Разумков прокомментировал слухи о развале "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок для замены Давида Арахамии на должности председателя фракции "Слуга народа".
Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос: будет ли оставаться Арахамия во главе фракции или может быть замена?
"Я думаю, что это будет решать фракция, но каких-то предпосылок для того, чтобы менять Давида Георгиевича, я, если честно, не вижу", - сказал Разумков.
Также спикер парламента подчеркнул, что не видит на сегодняшний день оснований утверждать, что фракция "Слуга народа" разваливается.
"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодняшний день в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", - отметил он и добавил, что одна из таких дискуссий - ситуация с прохождением полиграфа.