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Бородянский не будет наказывать хор Веревки за номер в "Квартале 95"

Бородянский не будет наказывать хор Веревки за номер в "Квартале 95"
00:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Бородянский сообщил, что не будет наказывать хор Веревки за номер о поджоге дома Гонтаревой.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что что не собирается применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

На вопрос будет ли административное наказание для хора имени Веревки после выступления в программе, Бородянский ответил: "С моей стороны - нет".

Он отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Бородянский.

Напомним, 19 октября Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой в эфире "Вечернего квартала" исполнили юмористическую песню о сожжении дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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Владимир Бородянский.
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