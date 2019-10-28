Бородянский не будет наказывать хор Веревки за номер в "Квартале 95"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что что не собирается применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
На вопрос будет ли административное наказание для хора имени Веревки после выступления в программе, Бородянский ответил: "С моей стороны - нет".
Он отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".
"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Бородянский.
Напомним, 19 октября Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой в эфире "Вечернего квартала" исполнили юмористическую песню о сожжении дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.