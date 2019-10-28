Бородянский не будет наказывать хор Веревки за номер в "Квартале 95"

Новости Украины:Владимир Бородянский сообщил, что не будет наказывать хор Веревки за номер о поджоге дома Гонтаревой.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что что не собирается применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

На вопрос будет ли административное наказание для хора имени Веревки после выступления в программе, Бородянский ответил: "С моей стороны - нет".

Он отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Бородянский.

Напомним, 19 октября Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой в эфире "Вечернего квартала" исполнили юмористическую песню о сожжении дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.