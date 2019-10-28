Зеленский прокомментировал смену главы Луганской ОГА

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, почему назначил нового главу Луганской ОГА.

Президент Владимир Зеленский заявил, что назначил нового главу Луганской ОГА, поскольку предшественник был "не очень быстрый".

Об этом говорится в видео с поездки Владимира Зеленского в поселок Золотое на Луганщине, передает УП.

"У нас Сергей Гайдай новый председатель Луганской ОГА. Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас здесь был. Был не долго, так как при всем уважении, мы договаривались, что нам надо делать вещи некоторые, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Верю и надеюсь, вы будете дольше", - сказал глава государства.

Напоминаем, 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской областной государственной администрации. Другим своим указом президент уволил Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА.