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Скандальный 198 округ: ЦИК пересчитывает голоса (Видео)

Скандальный 198 округ: ЦИК пересчитывает голоса (Видео)
11:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:На участке 198 округа выполняют решение суда по пересчету голосов.

ЦИК занимается пересчетом голосов избирателей на парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, на 21 избирательном участке в одном избирательном округе № 198.

Об этом стало известно с онлайн-трансляции общественной сети ОПОРА в Facebook.

Центральная избирательная комиссия пересчитывает голоса в режиме непрерывного заседания.

Глава комиссии Олег Диденко отметил, что они осуществляют пересчет во исполнение решения суда.

Он добавил, что на данный момент комиссии остается осуществить перерасчет на 21 избирательном участке.

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Напомним, ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в мажоритарном округе №198, признав избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка, на основании протокола окружной комиссии об итогах голосования с пометкой "Уточненный" от 2 августа.

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Все по теме:

Верховная Рада, Выборы, ЦИК, Олег Диденко, Сергей Рудик.
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