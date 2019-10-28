Скандальный 198 округ: ЦИК пересчитывает голоса (Видео)

Новости Украины:На участке 198 округа выполняют решение суда по пересчету голосов.

ЦИК занимается пересчетом голосов избирателей на парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, на 21 избирательном участке в одном избирательном округе № 198.

Об этом стало известно с онлайн-трансляции общественной сети ОПОРА в Facebook.

Центральная избирательная комиссия пересчитывает голоса в режиме непрерывного заседания.

Глава комиссии Олег Диденко отметил, что они осуществляют пересчет во исполнение решения суда.

Он добавил, что на данный момент комиссии остается осуществить перерасчет на 21 избирательном участке.

Напомним, ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в мажоритарном округе №198, признав избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка, на основании протокола окружной комиссии об итогах голосования с пометкой "Уточненный" от 2 августа.