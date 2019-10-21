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"Опора" не намерена проводить наблюдение за выборами в ОТГ

"Опора" не намерена проводить наблюдение за выборами в ОТГ
18:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:"Опора" не будет наблюдать за выборами в 128 ОТГ в декабре из-за подготовки к национальным местным выборам.

Гражданская сеть "Опора" не намерена проводить общественное наблюдение за выборами депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих сельских, поселковых и городских голов объединенных территориальных громад, которые состоятся в декабре 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на ее официальном сайте.

"Опора" не будет наблюдать за выборами в ОТГ, поскольку вскоре начнет подготовку к общественному наблюдению за очередными национальными местными выборами 2020 года. Однако мы будем фиксировать избирательный процесс на уровне Центральной избирательной комиссии. Онлайн-трансляции заседаний ЦИК можно отслеживать на Facebook-странице Гражданской сети "Опора", - говорится в заявлении.

В "Опоре" призвали местных жителей не оставаться в стороне избирательной кампании в своих населенных пунктах и не бояться сообщать полиции о нарушении избирательного законодательства.

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Центральная избирательная комиссия назначила первые и дополнительные выборы в 128 объединенных территориальных громадах на 22 и 29 декабря 2019 года.

На своем заседании 11 октября ЦИК назначила первые и дополнительные выборы в 119 ОТГ на 22 декабря 2019 года; этот избирательный процесс начнется 2 ноября.

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Первые выборы пройдут в трех ОТГ Винницкой области, в двух ОТГ в Волынской, Киевской, Николаевской и Херсонской областях, в пяти ОТГ в Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях, в одной ОТГ в Донецкой, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях, в девяти ОТГ Закарпатской и Ровенской областях, в восьми ОТГ Запорожской области, в шести ОТГ в Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях, в четырех ОТГ в Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Дополнительные выборы пройдут в шести ОТГ в Винницкой области, четырех ОТГ в Волынской области, в трех ОТГ в Днепропетровской и в Тернопольской областях, в одной ОТГ в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, в двух ОТГ в Запорожской, Львовской, Одесской и Полтавской областях.

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А на своем заседании 18 октября ЦИК назначила первые и дополнительные выборы еще в 9 ОТГ на 29 декабря 2019 года. Начало избирательного процесса - 9 ноября 2019 года.

Первые выборы пройдут в шести ОТГ (три в Днепропетровской области, по одной – во Львовской, Сумской и Черновицкой), дополнительные – еще в трех ОТГ (все в Днепропетровской области).

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ЦИК, Опора, ОТГ, Выборы в ОТГ.
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