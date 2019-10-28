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Суд отказался привлечь Гладковского к ответственности по новому иску НАБУ

Суд отказался привлечь Гладковского к ответственности по новому иску НАБУ
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Суд не удовлетворил требование НАБУ о привлечении Гладковского к ответственности за неявку в Бюро в июле.

Суд отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в удовлетворении требования привлечь президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов Бюро в июле, сообщила пресс-служба Гладковского со ссылкой на его адвоката Руслана Волынца.

Волынец указал, что решение суда, принятое в понедельник, окончательное и обжалованию не подлежит.

Ранее НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов НАБУ. Его адвокат заявил, что детективы Бюро были предупреждены в установленном порядке о причинах невозможности прибытия в определенное ими время, так как его подзащитный находился в запланированной еще в мае поездке за границу.

Как сообщалось, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами НАБУ.

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами НАБУ. Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд. Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

Адвокат Гладковского говорит о "новом надуманном деле" НАБУ

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.

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Суд, Иск, НАБУ, Олег Гладковский.
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