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Законопроект о наказании за "кнопкодавство": что на поветске дня Рады

Законопроект о наказании за "кнопкодавство": что на поветске дня Рады
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Разумков рассказал, что на заседании Верховной Рады будут рассмотрены фактически 2 законопроекта.

На этой неделе Верховная Рада займется рассмотрением закона о наказании за "кнопкодавство".

Об этом рассказал глава Верховной Рада Дмитрий Разумков на согласительном совете.

"На этой неделе в повестке дня находятся важные законопроекты", - заявил Разумков.

В этом списке законопроекты о соцгарантиях, статусе добровольцев, деофшоризации, а также закон о наказании нардепов, которые любят "кнокодавить".

"Там два закона фактически будут рассматриваться", - сообщил Разумков.  Это проекты законов 1209 и 1210.

Разумков надеется, что на заседаниии Рада успеет подойти к ним и принять.

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Известно, что ранее был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который предусматривает наказание за неличное голосование.

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Верховная Рада, Законопроект, Дмитрий Разумков.
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