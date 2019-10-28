Законопроект о наказании за "кнопкодавство": что на поветске дня Рады

На этой неделе Верховная Рада займется рассмотрением закона о наказании за "кнопкодавство".
Об этом рассказал глава Верховной Рада Дмитрий Разумков на согласительном совете.
"На этой неделе в повестке дня находятся важные законопроекты", - заявил Разумков.
В этом списке законопроекты о соцгарантиях, статусе добровольцев, деофшоризации, а также закон о наказании нардепов, которые любят "кнокодавить".
"Там два закона фактически будут рассматриваться", - сообщил Разумков. Это проекты законов 1209 и 1210.
Разумков надеется, что на заседаниии Рада успеет подойти к ним и принять.
Известно, что ранее был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который предусматривает наказание за неличное голосование.