Разумков: Сегодня мы реально боремся с коррупцией

Новости Украины:Спикер ВР Дмитрий Разумков встретился с президентом Национального совета парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков напомнил о позиции Украины относительно необходимости переговоров в "нормандском формате", после чего можно будет перейти к обсуждению законопроекта об особом статусе Донбасса.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Национального совета парламента Австрии Вольфгангом Соботкой, сообщается на сайте ВР.

Отмечается, что стороны обсудили первые результаты работы Верховной Рады ІХ созыва и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.

Разумков выразил надежду на углубление сотрудничества между парламентами государств и отметил, что одним из направлений совместной работы должно стать обеспечение равных правил перед законом на национальном и международном уровнях.

"Сегодня мы реально боремся с коррупцией. Это негативное явление глубоко укоренилось во все вертикали и уровни украинского государства. И быстро исправить ситуацию, к сожалению, не получится, но первые шаги мы делаем. Часть из 69 законов, которые были приняты новым парламентом за первые 50 дней работы, направлена именно на борьбу с коррупцией. Одним из таких решений стала отмена депутатской неприкосновенности, за которой украинские парламентарии прятались от ответственности за свои действия", - отметил председатель парламента.

Разумков также выразил позицию Украины относительно необходимости переговоров в "нормандском формате", после чего можно будет перейти к обсуждению законопроекта об особом статусе Донбасса. "Президент является ключевой фигурой в переговорном процессе, и многое зависит от результатов "нормандского формата". Но все законодательные инициативы по этому вопросу будут широко обсуждаться как в парламенте, так и в украинском обществе", - заверил спикер.