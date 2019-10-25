Разумков надеется, что вскоре состоится встреча в "нормандском формате"

Новости Украины:Председатель парламента отметил, что Украина настроена на разрешение конфликта в Донбассе путем мирных переговоров в "нормандском формате".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что вскоре состоится встреча глав государств в "нормандском формате".

Об этом он сказал во время встречи с председателем Национального собрания Французской Республики Ришаром Ферраном в рамках рабочего визита в Совет Европы, сообщается на сайте ВР.

Разумков считает, что межпарламентские отношения стран должны выстраиваться на поле Совета Европы, где действуют единые правила для всех участников этой организации.

"Надеемся, что вскоре состоится встреча глав государств в "нормандском формате", и это даст толчок взаимоотношениям между нашими странами и приведет к позитивным изменениям. Позиция Украины по этому вопросу очерчена президентом, и парламент готов поддержать его инициативы. Мы понимаем, что нужно будет разрабатывать все законодательные инициативы по этому направлению вместе с президентом, а главное - с украинским обществом", - сказал он.

Председатель ВР также добавил, что задача парламента Украины на ближайшее время - это продолжение выполнения предвыборных обещаний. "Первым приоритетом для нас, конечно, является возвращение территорий страны. Я не устаю повторять, что главная ценность для государства - это люди, и их нужно вернуть. Это целый комплекс задач: дипломатическая, информационная работа, восстановление экономики временно оккупированных и прилегающих регионов и, в первую очередь - обеспечение обороноспособности Украины", - отметил спикер.

Кроме того, Разумков подчеркнул, что в Украине продолжается война с коррупцией. По его словам, за первые 50 дней работы новый парламент принял ряд законов, которые позволяют правоохранительным органам бороться с таким явлением. Теперь, добавил спикер, на повестке дня - проведение парламентской, политической и регламентной реформ.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что принципы соблюдения прав человека и равных возможностей мужчин и женщин, а также прав национальных меньшинств являются приоритетными и объединяют Украину и Францию. По ее словам, вопросы национальной безопасности и безопасности граждан, в частности, на оккупированных и аннексированных территориях, должны быть в фокусе обсуждения парламентариев Европы.

В свою очередь, Ферран заверил в готовности к дальнейшему развитию межпарламентских отношений и их укреплению, а также отметил необходимость обеспечения прав человека и сохранения демократических ценностей.