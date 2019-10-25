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Разумков надеется, что вскоре состоится встреча в "нормандском формате"

Разумков надеется, что вскоре состоится встреча в "нормандском формате"
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Председатель парламента отметил, что Украина настроена на разрешение конфликта в Донбассе путем мирных переговоров в "нормандском формате".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что вскоре состоится встреча глав государств в "нормандском формате".

Об этом он сказал во время встречи с председателем Национального собрания Французской Республики Ришаром Ферраном в рамках рабочего визита в Совет Европы, сообщается на сайте ВР.

Разумков считает, что межпарламентские отношения стран должны выстраиваться на поле Совета Европы, где действуют единые правила для всех участников этой организации.

Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы

"Надеемся, что вскоре состоится встреча глав государств в "нормандском формате", и это даст толчок взаимоотношениям между нашими странами и приведет к позитивным изменениям. Позиция Украины по этому вопросу очерчена президентом, и парламент готов поддержать его инициативы. Мы понимаем, что нужно будет разрабатывать все законодательные инициативы по этому направлению вместе с президентом, а главное - с украинским обществом", - сказал он.

Председатель ВР также добавил, что задача парламента Украины на ближайшее время - это продолжение выполнения предвыборных обещаний. "Первым приоритетом для нас, конечно, является возвращение территорий страны. Я не устаю повторять, что главная ценность для государства - это люди, и их нужно вернуть. Это целый комплекс задач: дипломатическая, информационная работа, восстановление экономики временно оккупированных и прилегающих регионов и, в первую очередь - обеспечение обороноспособности Украины", - отметил спикер.

Кроме того, Разумков подчеркнул, что в Украине продолжается война с коррупцией. По его словам, за первые 50 дней работы новый парламент принял ряд законов, которые позволяют правоохранительным органам бороться с таким явлением. Теперь, добавил спикер, на повестке дня - проведение парламентской, политической и регламентной реформ.

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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что принципы соблюдения прав человека и равных возможностей мужчин и женщин, а также прав национальных меньшинств являются приоритетными и объединяют Украину и Францию. По ее словам, вопросы национальной безопасности и безопасности граждан, в частности, на оккупированных и аннексированных территориях, должны быть в фокусе обсуждения парламентариев Европы.

В свою очередь, Ферран заверил в готовности к дальнейшему развитию межпарламентских отношений и их укреплению, а также отметил необходимость обеспечения прав человека и сохранения демократических ценностей.

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Страсбург, Нормандский формат, Ришар Ферран, Дмитрий Разумков.
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