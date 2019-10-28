Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Зеленский провел экстренную встречу с детективами НАБУ и САП
Зеленский провел экстренную встречу с детективами НАБУ и САП
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы
"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы

Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину

Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину
15:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Разговор состоялся на фоне очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия - ЕС - Украина состоялся обмен мнениями о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу после окончания в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - заявили в Кремле.

В рамках переговоров еврокомиссар Марош Шефчович проводит встречи с обеими делегациями - Украины, которую возглавляет председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, и России во главе с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

По поводу длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.

Транзит газа: в Брюсселе начались переговоры между Украиной, Россией и ЕС

Ранее Путин заявлял, что Россия готова подписать контракт с Украиной о транзите газа на основе европейского законодательства, если Украина имплементирует его до конца года.

Правительство Германии официально выступает за сохранение транзитной роли Украины после начала работы газопровода "Северной поток-2".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ангела Меркель, Владимир Путин, Транзит газа, Россия-ЕС-Украина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
03 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
04 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
Мокрый снег и мороз: украинцев ждет похолодание
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
В Украине планируют отменить медицинские справки
В Украине планируют отменить медицинские справки
Ушел из жизни известный писатель Буковский
Ушел из жизни известный писатель Буковский
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь