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Богдан о "формуле Штайнмайера": Украина демонстрирует движение к миру

Богдан о "формуле Штайнмайера": Украина демонстрирует движение к миру
09:54 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Глава Офиса президента Украины прокомментировал проведение обмена пленными и высказал свою позицию по "формуле Штайнмайера".

Пока нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

По словам Богдана, Украине не стоит идти на какие-либо жертвы после проведение обмена политзаключенными.

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"Мы показали адекватность руководства", - отметил Богдан. 

Теперь важным является показать оставшимся пленным, что их не бросят, а будут до последнего сражаться.

Глава ОПУ считает, что "формулой Штайнмайера" Украина демонстрирует движение к миру - и для Украины, и для внешнего мира.

Богдан также подчеркнул, что РФ не отпустила бы украинским моряков, исполняя решение международного суда.

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"Она его имела и не выполнила. И не выполнила бы никогда. И мы можем с профессиональным юристом говорить веками, но абсолютно ничего не изменится", - сказал глава Офиса.

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Политзаключенные, Обмен пленными, Андрей Богдан, Формула Штайнмайера, Офис Президента.
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