Богдан о "формуле Штайнмайера": Украина демонстрирует движение к миру

Новости Украины:Глава Офиса президента Украины прокомментировал проведение обмена пленными и высказал свою позицию по "формуле Штайнмайера".

Пока нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

По словам Богдана, Украине не стоит идти на какие-либо жертвы после проведение обмена политзаключенными.

"Мы показали адекватность руководства", - отметил Богдан.

Теперь важным является показать оставшимся пленным, что их не бросят, а будут до последнего сражаться.

Глава ОПУ считает, что "формулой Штайнмайера" Украина демонстрирует движение к миру - и для Украины, и для внешнего мира.

Богдан также подчеркнул, что РФ не отпустила бы украинским моряков, исполняя решение международного суда.

"Она его имела и не выполнила. И не выполнила бы никогда. И мы можем с профессиональным юристом говорить веками, но абсолютно ничего не изменится", - сказал глава Офиса.