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РосТВ, Медяник, налоговый комитет: как проходило заседание "Слуги народа"

РосТВ, Медяник, налоговый комитет: как проходило заседание "Слуги народа"
12:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Депутаты от "Слуги народа" приняли решение не ходить на российское телевидение и обсудили вопрос налогового комитета.

Вчера, 28 октября, состоялось заседание фракции "Слуга народа". Депутаты на своем заседании поддержали решение не участвовать в эфирах росТВ.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Проголосовали еще раз за то, что мы не ходим на российские каналы, хотя такое решение уже было принято раньше", - отметила Кравчук.

Также фракция обсудила ситуацию с народным депутатом Вячеславом Медяником. Кравчук отмечает, что он понес за сложившееся политическую ответственность, а все остальные вынесли урок.

Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуги народа"

Помимо этого на заседании был обсужден вопрос налогового комитета. Замглавы фракции отметила, что его рассматривали дольше всего. По словам заместителя Арахамии, снять все подозрения помогли откровенный диалог и "детектор лжи".

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Верховная Рада, Слуга народа, Евгения Кравчук.
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