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У бывшего нардепа Дубневича проходят обыски

У бывшего нардепа Дубневича проходят обыски
12:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Детективы НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят санкционированные обыски у бывшего народного депутата Богдана Дубневича по делу о легализации более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) во Львовской области. Следственное действие санкционированы и осуществляется в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", обыски проходят у бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

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По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

"Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - сказано в сообщении.

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SAP, НАБУ, Богдан Дубневич, Обыски.
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