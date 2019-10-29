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Президент обновил состав Нацкомиссии по тарифам
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Евгения Магльованного и Александра Формагея, а также временно назначил четверых членов Комиссии.

"Освободить Магльованного Евгения Викторовича от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в тексте указа №778/2019, опубликованного на сайте президента во вторник.

Другим указом - №779/2019 – Зеленский уволил с должности члена НКРЭКУ Формагея.

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При этом указами №№780/2019, 781/2019, 782/2019 и 783/2019 президент назначил членами НКРЭКУ Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду "до дня назначения члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца".

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Все по теме:

Газ, Тарифы, Отопление, Владимир Зеленский, НКРЭКУ.
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