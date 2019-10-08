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Ради "перезагрузки" Зеленского: НКРЭКУ покидают два человека

Ради "перезагрузки" Зеленского: НКРЭКУ покидают два человека
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:После признания незаконными ряда положения о НКРЭКУ, ее состав покидают сразу два члена.

Два члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Маглеваный приняли решений выйти из комиссии.

Об этом в Facebook сообщил Александр Формагей.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регулятор новыми людьми и идеями", - написал он.

Он также выразил надежду, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе.

На вопрос в комментариях о том, как в таком случае будет сохранен кворум на заседании регулятора, Формагей ответил, что для этого есть возможность временного назначения членов комиссии на 3 месяца.

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Как сообщалось, 13 июня Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона ”О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг”.

При этом суд дал время до конца 2019 года исправить Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг” (НКРЭКУ) в части норм, которые были признаны неконституционными.

В конце мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ.

В новый состав комиссии вошли: Александр Формагей (работал в компании "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго"), Евгений Маглеваный (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ).

Председателем НКРЭКУ была избрана Оксана Кривенко.

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НКРЭКУ, Александр Формагей, Евгений Маглеваный.
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