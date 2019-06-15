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Суббота, 15.06.2019
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
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Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ

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Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
07:55 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: СБУ доказала причастность Кремля к Ил-76, Зеленский почтил память погибших и дал обещание. НКРЭКУ создавалась незаконно. Украинцы в июне меньше заплатят за газ.

День памяти сбитого Ил-76

В пятую годовщину трагедии катастрофы Ил-76 в Службе безопасности Украины заявляют, что внештатные сотрудники российской военной разведки (ГРУ) из так называемой ЧВК "Вагнера" 14 июня 2014г сбили при заходе на посадку на аэродром в Луганске военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 с 49 военнослужащими ВСУ по решению, принятому в Кремле.

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский лично почтил память украинских военнослужащих, погибших 14 июня за годы российской агрессии, в том числе 40 десантников и 9 членов экипажа военно-транспортного самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76, сбитого в Луганске в этот день в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятую годовщину трагедии с Ил-76 на Донбассе обещает, что одним из приоритетов в его работе будет налаживание эффективного функционирования военной юстиции.

"Я, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, поручил начальнику Генерального штаба активно работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий, и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах ВСУ", - написал Зеленский.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, в мероприятии почтения памяти приняли участие министр обороны Степан Полторак и руководство оборонного ведомства, офицеры и сотрудники структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба, военнослужащие Киевского гарнизона, родные и близкие погибших.

Неконституционный "тарифный" регулятор

Конституционный суд Украины опубликовал в пятницу, 14 июня, решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Решение опубликовано на сайте суда, передает УНН.

Так, суд признал не соответствующим Конституции ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Этим Решением Конституционный Суд Украины:

  • признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) абзац пятый части третьей статьи 8 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" от 22 сентября 2016 № 1540-VIII;
  • признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 1, пункт 2 части первой статьи 4, часть первую, абзацы первый, второй части второй статьи 5, абзацы второй, третий, четвертый, тридцать девятой, сороковой части третьей, часть шестую статьи 8 настоящего Закона.

Несмотря на то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет правовым последствием существенных пробелов в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, может сделать невозможным ее функционирования и выполнения ею задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, КСУ признал нужным отсрочить потерю сили соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины.

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"Нафтогаз" снижает цену на газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне. В соответствии с постановлением правительства от 5 июня она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м, что на 7,3% меньше по сравнению с маем.

«Таким образом, в июне цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем», - сказано в сообщении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения в июне по требованию правительства.

"НАК "Нафтогаз Украины" выполнил требование правительства и снизил цену на газ для населения в июне. Я всегда был на стороне людей и буду контролировать, чтобы и в будущем они не платили по завышенным тарифам", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

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Конституционный Суд, Ил-76, Владимир Зеленский, НКРЭКУ.
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