"Есть примерное представление": Пристайко о дате "нормандского" саммита

Новости Украины:Встреча "нормандской четверки" может состояться уже в ноябре.

Уже определена предварительная дата саммита "Нормандской четверки", но еще не все стороны с ней согласны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine.

Пристайко не назвал конкретной даты встречи лидеров "нормандской четверки", но обозначил что это может произойти в следующем месяце. Конкретная дата не была озвучена, чтобы не навредить процессу.

Глава МИД сообщает, что планы оправдаются, "если российская сторона подтвердит эти даты"

Пристайко считает, что перед проведением "нормандского" саммита должно произойти разведение сил на трех участках Донбасса. Сегодня стартовало разведение войск в Золотом.