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"Есть примерное представление": Пристайко о дате "нормандского" саммита

"Есть примерное представление": Пристайко о дате "нормандского" саммита
14:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Встреча "нормандской четверки" может состояться уже в ноябре.

Уже определена предварительная дата саммита "Нормандской четверки", но еще не все стороны с ней согласны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine.

Пристайко не назвал конкретной даты встречи лидеров "нормандской четверки", но обозначил что это может произойти в следующем месяце. Конкретная дата не была озвучена, чтобы не навредить процессу.

Глава МИД сообщает, что планы оправдаются, "если российская сторона подтвердит эти даты"

В МИД Украины заявили, что Зеленский готов к встрече с Путиным

Пристайко считает, что перед проведением "нормандского" саммита должно произойти разведение сил на трех участках Донбасса. Сегодня стартовало разведение войск в Золотом.

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МИД Украины, Вадим Пристайко, Нормандский формат, "Нормандская четверка".
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