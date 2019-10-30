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ЦИК завершила пересчет голосов в 198-м округе

ЦИК завершила пересчет голосов в 198-м округе
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В ЦИК напомнили, что 28 октября комиссия провела повторный подсчет голосов на 15 избирательных участках.

Центризбирком завершил повторный подсчет голосов избирателей на 21 участке одномандатного избирательного округа №198 в Черкасской области. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

“29 октября Центральная избирательная комиссия под председательством Олега Диденко после перерыва продолжила работу в режиме заседания. Во время этого заседания Комиссия во исполнение судебных решений осуществила повторный подсчет голосов избирателей еще на шести избирательных участках одномандатного избирательного округа №198”, - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что 28 октября комиссия провела повторный подсчет голосов на 15 избирательных участках.

Таким образом, в целом Центризбирком завершил осуществлять полномочия окружной избирательной комиссии ОИО №198 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по повторному подсчету голосов избирателей на 21 участке. По завершению подсчета члены ЦИК подписали соответствующие протоколы.

“При этом комиссия выявила отдельные разногласия, которые существенно не влияют на итоги голосования в этом округе. Все они будут тщательно проработаны перед совершением Комиссией дальнейших действий по установлению результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО №198”, - рассказали в ЦИК.

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Как сообщалось, народным депутатом, избранным в ОИО №198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка. 28 августа это решение отменено в судебном порядке. Результаты выборов в 198-м округе до сих пор не установлены.

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ЦИК, Голоса, Округ, Пересчет голосов.
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