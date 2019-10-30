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Среда, 30.10.2019
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Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина

Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Израиль закрывает дипломатическую миссию в Украине из-за бойкота решения израильского министерства финансов.

Дипломатические учреждения Израиля в Украине и по всему миру приостанавливают свою работу в знак протеста против действий Министерства финансов Израиля в июле текущего года и ввиду возникших вследствие этого проблем с финансированием.

"Все израильские дипломатические представительства по всему миру закрываются", - написал посол Израиля в Украине Джоэл Лион в своем Twitter.

В сообщении посольства Израиля в Украине, опубликованном на их странице в соцсети Facebook в среду утром, говорится: "Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применения односторонней процедуры, которая меняет протокол, действовавший в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство".

В то же время на сайте посольства Израиля в Украине соответствующих предупреждений о приостановке работы миссии нет.

На странице консульства Израиля в Торонто (Канада) в соцсети Twitter также сообщается о приостановке работы дипмиссии и уточняется, что в среду приостанавливают работу все консульства и посольства Израиля в мире. "Наше консульство и все израильские дипломатические миссии по всему миру будут закрыты завтра, в среду, 30 октября 2019 года, из-за трудового спора с министерством финансов Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в ночь на 30 октября.

На странице консульства Израиля в Торонто в Facebook сообщается, что дипмиссия объявляет забастовку и приводится текст о приостановке работы, аналогичный опубликованном на странице посольства в Украине, но на английском языке и иврите.

В Иерусалиме откроют филиал посольства Украины

"Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как прибегнуть к вышеупомянутым мерам, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно скорее", - говорится в сообщении.

Когда забастовка прекратится и израильские представительства вновь откроют свои двери, неизвестно.

Напомним, что посольство Израиля в Украине находится на бульваре Леси Украинки

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Израиль, МИД, Посольство, Дипмиссия.
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